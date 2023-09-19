Интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась – Армия обороны НК

Военные власти непризнанной республики также сообщают, что позже выступят с дополнительным сообщением.

Сегодня утром Баку сначала обвинил карабахские силы в проведении диверсионной операции, в результате которой якобы погибли 6 азербайджанцев от двух разных взрывов мин, а затем объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе.

В Армии обороны Нагорного Карабаха сообщили, что с примерно 13:00 азербайджанские вооруженные силы пытаются прорвать оборону сил АО вдоль линии соприкосновения, в то время как карабахские войска оказывают упорное сопротивление.

Между тем, в Нагорном Карабахе также заявили об артиллеристских обстрелах Степанакерта. По данным МИД Нагорного Карабаха, по собранным на данный момент данным имеются как минимум двое погибших мирных жителя, в том числе один ребенок, и 11 раненых, в том числе 8 детей.