Москва призывает «конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе»

Россия настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По утверждению Захаровой, несмотря на обострение ситуации, дислоцированные в Карабахе российские миротворцы продолжают выполнять свои функции. Миротворческая миссия, однако, до сих пор публично не отреагировала на начатую Азербайджаном «антитеррористическую операцию» и интенсивные обстрелы.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана после нарушения режима прекращения огня заявило, что о своем намерении начать в Карабахе военную операцию проинформировало «командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского мониторингового центра».

Пресс-секретарь МИД РФ заявила, что информация о начале военных действий в Карабахе была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.

Захарова заверила, что по итогам контактов Москвы с Баку будет опубликовано заявление МИД России. «Мы знаем, что необходимо сделать для урегулирования в ситуации: выполнить договоренности и не провоцировать ситуацию», - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ также сказала, что мира между Арменией и Азербайджаном можно достичь, реализовав согласованную до этого и изложенную на бумаге дорожную карту.

«Документ должен быть сбалансированным, учитывая интересы как Армении, так и Азербайджана», - отметила Мария Захарова.

В то же время Москва заявляет, что пока рано говорить о сроках и критериях подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, более того представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что обсуждение этого вопроса сегодня является вредным, не уточнив, почему.

«Сейчас нужно сконцентрироваться на тех документах, которые уже подписаны», - сказала Захарова.

Сегодня утром Баку сначала обвинил Армию обороны Нагорного Карабаха в проведении диверсионных действий, вследствие которых в результате двух различных взрывов якобы погибли 6 азербайджанцев, а затем объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.

Днем из Степанакерта сообщили, что слышны громкие взрывы, работает артиллерия, Степанакерт обстреливается.