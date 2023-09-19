Пашинян: Цель Азербайджана – вовлечь Армению в военную операцию

«Ситуация вдоль границ Республики Армения на данный момент относительно стабильная, но подчеркиваю, что основная цель этой операции - вовлечь Республику Армения в военные действия», - сказал Пашинян, подчеркнув, что Республика Армения не вовлечена в военные действия.

Пашинян также отметил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении подчеркнул: «Странной и вызывающей недоумение была информация, что Азербайджан официально проинформировал Российскую Федерацию о начале этих действий. Конечно, это версия Азербайджана, но факт в том, что мы, по крайней мере, не получили никакой информации об этой операции от наших российских партнеров».

Глава правительства Армении подчеркнул, что таким образом Азербайджан начал операцию, нацеленную на то, чтобы подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке.

«Мы считаем, что, во-первых, миротворческие силы Российской Федерации должны принять меры, а во-вторых, мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН также примет меры», - заявил Никол Пашинян.