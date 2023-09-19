Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Нагорный Карабах

Клаар подчеркивает срочную необходимость немедленного прекращения огня

Тойво Клаар

«Трагические сообщения о гибели азербайджанцев от взрывов мин. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию», — пишет в социальной сети X (ранее Twitter) специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Существует срочная необходимость немедленно установить прекращение огня, чтобы обеспечить реальный диалог между Баку и армянами Карабаха, как единственный способ добиться мирного сосуществования», - подчеркивает европейский дипломат.

Back to top
XS
SM
MD
LG