Клаар подчеркивает срочную необходимость немедленного прекращения огня

«Трагические сообщения о гибели азербайджанцев от взрывов мин. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию», — пишет в социальной сети X (ранее Twitter) специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар.