Клаар подчеркивает срочную необходимость немедленного прекращения огня

«Существует срочная необходимость немедленно установить прекращение огня, чтобы обеспечить реальный диалог между Баку и армянами Карабаха, как единственный способ добиться мирного сосуществования», - подчеркивает европейский дипломат.
«Трагические сообщения о гибели азербайджанцев от взрывов мин. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию», — пишет в социальной сети X (ранее Twitter) специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар.
«Существует срочная необходимость немедленно установить прекращение огня, чтобы обеспечить реальный диалог между Баку и армянами Карабаха, как единственный способ добиться мирного сосуществования», - подчеркивает европейский дипломат.