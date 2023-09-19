«Слышу взрывы с разных сторон, мощно работает артиллерия» - журналист из Карабаха

По словам Абрамяна, выбраны приоритетные цели, по которым в настоящее время ведется обстрел.

«На данный момент неясно, подвергаются ли нападениям и гражданские объекты, но удары продолжаются», - написал оппозиционный депутат.

О стрельбе Радио Азатутюн сообщил также независимый журналист из Нагорного Карабаха Марут Ванян.

«В этот момент в Степанакерте слышны звуки взрывов, дети и родители быстро спустились в подвал. С моего балкона со стороны Шуши я слышу звуки взрывов с разных сторон, звуки первых взрывов были слышны очень близко, звуки не прекращаются. Мощно работает артиллерия, ведется непрерывная стрельба», - сообщил Ванян.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана обвинила карабахские силы, заявив, что они ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района.

«В указанном направлении принимаются ответные меры», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое приводят местные СМИ.