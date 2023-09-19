«Важный прогресс»: США приветствуют одновременный въезд гуманитарных грузов через Лачин и Агдам

«Эти критически важные поставки являются важным шагом вперед, и мы призываем стороны начать прямые переговоры и сосредоточиться на увеличении гуманитарной помощи жителям региона», — говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что США поддерживают усилия Армении и Азербайджана, направленные на достижение «достойного и прочного мира».

Между тем, власти Нагорного Карабаха заявляют, что только в случае полного восстановления работы Лачинского коридора можно будет говорить о прекращении блокады со стороны Азербайджана.