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Нагорный Карабах

«Важный прогресс»: США приветствуют одновременный въезд гуманитарных грузов через Лачин и Агдам

Госсекретарь США Энтони Блинкен

США приветствуют одновременный въезд гуманитарных грузов через Лачинский коридор и Агдамскую дорогу в Нагорный Карабах и считают это «важным шагом вперед». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Эти критически важные поставки являются важным шагом вперед, и мы призываем стороны начать прямые переговоры и сосредоточиться на увеличении гуманитарной помощи жителям региона», — говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что США поддерживают усилия Армении и Азербайджана, направленные на достижение «достойного и прочного мира».

Между тем, власти Нагорного Карабаха заявляют, что только в случае полного восстановления работы Лачинского коридора можно будет говорить о прекращении блокады со стороны Азербайджана.

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