Через Лачин и Агдам в Нагорный Карабах поступила гумпомощь: 23 тонны армянской муки, а также российские и швейцарские товары

После более чем трехмесячной полной блокады сегодня рано утром при посредничестве Красного Креста в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы одновременно по двум дорогам: по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.
По Лачинскому коридору, по трассе Горис-Степанакерт, было перевезено около 23 тонн муки армянского производства, а по Агдамской дороге – медицинские и гигиенические принадлежности российского и швейцарского производства.
Красный Крест подчеркивает, что блокада была прорвана в результате «настойчивых дипломатических усилий».
«Франс Пресс» сообщает с места, что, помимо острой нехватки продовольствия, карабахцам угрожает также опасность войны. В последние дни Азербайджан вновь начал скапливать войска на линии соприкосновения.
Информационном штаб Нагорного Карабаха сообщил, что прибывшая через Агдам помощь будет распределена только после экспертизы.
Овик Аванесов, который на протяжении нескольких недель выступал против открытия Агдамской дороги, утверждает, что для народа Нагорного Карабаха первоочередной является лишь бесперебойная и беспрепятственная работа Лачинского коридора. Карабахскй политолог согласен с властями: цель Азербайджана – изгнать армян из Нагорного Карабаха.
«Таким образом, та же блокада продолжается, те же гуманитарные проблемы продолжаются и будут продолжаться, потому что Азербайджан в любой момент остановит движение как через Бердзорский [Лачинский – ред.] коридор, так и то, что было согласовано по участку Акна [Агдам – ред.]-Степанакерт, попытавшись там решить другие проблемы и другие вопросы. Это азербайджанский образ действий», - сказал Аванесов.
Бывший советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян видит здесь опасности. Так, по его словам, Баку постепенно попытается снять с повестки дня вопрос Лачинского коридора, показав миру, что можно доставлять гуманитарную помощь из Азербайджана.
«Чтобы потом сказали, что отсюда может приходить не только гуманитарная помощь, но и коммерческие поставки, тогда они смогут сказать, что торговля должна вестись в манатах и т. д. и т. п. Есть много подобных побочных и прямых последствий, которые нам грозят. А с этой точки зрения у нас есть как проблема достоинства, так и проблема реальной безопасности, и продовольственной, и физической безопасности, в случае задействования дороги через Акна», - сказал Бегларян.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вчера уже заявил, что дорога Агдам-Степанакерт открыта и функционирует.
«Ее запуск - это принципиальная, справедливая, легитимная и необратимая позиция Азербайджана!» - написал Гаджиев в соцсети X, утверждая, что «все мировое сообщество еще раз стало свидетелем того, что никакой так называемой блокады не было».
Однако пока неясно, будут ли поставки гуманитарных грузов непрерывными. Красный Крест лишь выразил надежду, что консенсус среди лиц, принимающих решения, позволит возобновить въезд гуманитарных конвоев не только сегодня, но и в последующие недели.
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