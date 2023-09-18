Через Лачин и Агдам в Нагорный Карабах поступила гумпомощь: 23 тонны армянской муки, а также российские и швейцарские товары

После более чем трехмесячной полной блокады сегодня рано утром при посредничестве Красного Креста в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы одновременно по двум дорогам: по Лачинскому коридору и Агдамской дороге.

По Лачинскому коридору, по трассе Горис-Степанакерт, было перевезено около 23 тонн муки армянского производства, а по Агдамской дороге – медицинские и гигиенические принадлежности российского и швейцарского производства.

Красный Крест подчеркивает, что блокада была прорвана в результате «настойчивых дипломатических усилий».

«Франс Пресс» сообщает с места, что, помимо острой нехватки продовольствия, карабахцам угрожает также опасность войны. В последние дни Азербайджан вновь начал скапливать войска на линии соприкосновения.

Информационном штаб Нагорного Карабаха сообщил, что прибывшая через Агдам помощь будет распределена только после экспертизы.

Овик Аванесов, который на протяжении нескольких недель выступал против открытия Агдамской дороги, утверждает, что для народа Нагорного Карабаха первоочередной является лишь бесперебойная и беспрепятственная работа Лачинского коридора. Карабахскй политолог согласен с властями: цель Азербайджана – изгнать армян из Нагорного Карабаха.