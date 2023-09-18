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Нагорный Карабах

МИД РФ выразил надежду на продолжение гуманитарных поставок в Карабах после 18 сентября

Мария Захарова

Москва ожидает продолжения беспрепятственных гуманитарных поставок жителям Нагорного Карабаха после доставки грузов 18 сентября, РФ рассчитывает, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для диалога Баку и Степанакерта.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов. Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения. Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что РФ также рассчитывает на возобновление «ритмичной работы» по реализации комплекса трехсторонних договоренностей по нормализации армяно-азербайджанских отношений. «Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе», - резюмировала дипломат.

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