Не все избиратели получили уведомления: По словам председателя ЦИК, дорогостоящая услуга не была оказана должным образом

«Но могу просто сказать, что динамика последних выборов постоянно показывала, что этот показатель снижается, могу сказать, что это решение избирателей», - сказал Овакимян.

В выборах приняли участие 28,46% граждан, имеющих право голоса, или 234 553 из 824 250 избирателей.

Вчера было много жалоб на то, что не все избиратели получили уведомления о месте голосования.

Овакимян сообщил, что знает о проблеме, и на горячую линию также поступило много звонков, но он не считает, что это могло как-то повлиять на результаты выборов. Однако председатель ЦИК был обеспокоен тем, что средства были предоставлены государством за довольно дорогую услугу - одно уведомление стоит около 330 драмов (85 центов), а услуга не была оказана должным образом. Поэтому, по словам Овакимяна, есть жалобы, которым необходимо дать оценку.

Отметив, что процесс оповещения избирателей был организован МВД через компанию «Айпост», Овакимян также подчеркнул, что адреса участков с интерактивной картой размещены на сайте ЦИК, и сам избиратель в течение пяти минут мог разобраться, избирателем какого участка он является и где расположен данный избирательный участок.

«Однако я думаю, что наши коллеги в МВД, Миграционной и Гражданской службах должны получить от компании «Айпост» разъяснения о том, сколько уведомлений не было доставлено физически, чтобы оплата из бюджета была произведена соответственно, потому что если мы имеем факт того, что гражданам извещение не получено, то есть, оно не было доставлено физически, почтальон не справился, или я не знаю, в этом случае просто необходимо выяснить, чтобы государство не платило за не оказанную услугу», - заключил Овакимян.