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Нагорный Карабах

Баку сообщает об одновременном проезде грузовых автомобилей МККК в Степанакерт через Агдам и Лачин

(архивная фотография)

Власти Азербайджана сообщили об одновременном проезде грузовых автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) в Степанакерт через Агдам и Лачин.

«Сегодня около 07:00 утра обеспечен одновременный проезд грузовых автомобилей МККК по дорогам Азербайджана Агдам-Ханкенди [Степанакерт –ред.] и Лачин-Ханкенди», - сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в социальной сети Х, передает АПА.

Гаджиев заявил, что «вся международная общественность еще раз стала свидетелем того, что никакой блокады не было».

Азербайджанское информагентство также приводит слова официального представителя отдела по связям с общественностью МККК Илахи Гусейновой, которая сообщила, что доставленный в Степанакерт груз состоял из муки и медикаментов.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, пришли к гуманитарному консенсусу, и этот процесс состоялся. Надеемся, что гуманитарный консенсус позволит доставлять необходимую помощь нуждающимся на постоянной основе», - заявила Гусейнова, передает АПА.

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