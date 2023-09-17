Власти Нагорного Карабаха согласились на «синхронную» доставку грузов Красного Креста по двум маршрутам

«Кризис, возникший в результате блокады Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] со стороны Азербайджана, усугубляется с каждым днем. Правительство в этих сложных условиях занимается организацией процесса собирания зерна и поставок муки цехам по производству хлеба, но, к сожалению, не всегда получается ежедневно обеспечивать наших граждан 200 граммами хлеба по талонной системе», - говорится в сообщении, распространенном ИнфоЦентром, единой информационной платформой госорганов Нагорного Карабаха.

«Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Бердзорский [Лачинский – ред.] коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Акна [Агдам – ред.]-Степанакерт на машинах МККК (товары иностранного происхождения).

Организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору.

Также сообщаем, что посредники работают над организацией встречи между официальными представителями Арцаха и Азербайджана с целью смягчения напряженной гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в республике», - говорится в сообщении.