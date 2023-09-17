«Независимый наблюдатель» сообщает о различных нарушениях, в том числе о «тасовщиках»

По словам представителя миссии Даниела Иоаннисяна, в основном нарушения были со стороны правящей партии «Гражданский договор», но также больше одного нарушения были со стороны партий «Страна для жизни», «Сила родины», «Национальный прогресс», «Общественный голос», «Республика» и блока «Мать Армения».

Наблюдатели зафиксировали «направление голосования» в семи участковых избирательных комиссиях, из них 4 со стороны правящей партии.

По данным организации, скопления наблюдались на 18 избирательных участках.

«Во многих местах и достаточно массово мы видим так называемых «тасовщиков», которые сопровождают и направляют избирателей», - сказал Иоаннисян на пресс-конференции.

Миссия также представила публикации в своем Telegram-канале. По их данным, на избирательных участках 9/56 и 9/57, которые расположены на территории Института гидропоники, избирателей направляли голосовать в пользу партии «Гражданский договор».

«В частности, в 50-60 метрах от участков находится «беседка», где «развернул свою деятельность» местный авторитет Эдуард Тоноян. Кстати, ему помогает и его дочь Шушаник Тоноян, которая является доверенным лицом «Гражданского договора». Когда на участок прибыли представители «Независимого наблюдателя» Даниел Иоаннисян и Артур Сакунц, произошел спор, в ходе которой Эдуард Тоноян заявил: «Это моя улица, я буду делать все, что захочу»», - сообщает наблюдательная миссия.