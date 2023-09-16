Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана, России и Армении по карабахскому вопросу

«Мы сделали такое предложение. Другими словами, я, Путин, Ильхам Алиев и Пашинян. Я сказал: давайте встретимся и вместе обсудим, какие шаги следует предпринять. На данный момент мы не получили ни отрицательного, ни положительного ответа на это предложение», - сказал Эрдоган.

По его словам, цель инициативы четырехсторонней встречи состоит в том, чтобы переговоры вели лидеры стран, имеющих отношение к этому вопросу, а не стороны, не имеющие никакого отношения к карабахскому вопросу. «Я еще раз обсужу этот вопрос с Алиевым. Мы будем работать над его конкретизацией и будем внимательно следить за развитием событий», - сказал Эрдоган.

Турция является ближайшим союзником Азербайджана. Армения и Россия также состоят в союзнических отношениях, однако в связи с развитиями в регионе за последние несколько лет, включая войну в Нагорном Карабахе 2020 года, из Еревана все больше звучит критика в адрес Москвы, ставящая под сомнение подобный характер отношений.

Соединенные Штаты, которые являются одним из посредников в армяно-азербайджанском урегулировании, в последнее время ужесточили свою риторику в отношении Азербайджана. Другой посредник, Европейский союз, направил наблюдательную миссию в Армению, что подвергается критике со стороны Баку и Москвы.