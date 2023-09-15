Заявление от 9 ноября еще никто не отменял: Армен Григорян отреагировал на слова Владимира Путина

Напомним, что Путин, в частности, сказал, что Армения признала Карабах частью Азербайджана, и если Армения пошла на этот шаг, то что должна делать Москва?

«Оно [заявление от 9 ноября 2020 года] действует, и при желании, при наличии политической воли [можно решить] все вопросы, связанные с сегодняшней ситуацией, потому что сегодняшний кризис, закрытие Лачинского коридора, открытие и закрытие Лачинского коридора регулируются заявлением от 9 ноября, и никто заявление от 9 ноября с этой точки зрения не отменял. Я считаю, что заявление от 9 ноября дает возможность решить все проблемы текущего кризиса», - заявил Армен Григорян.