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Спорт

УЕФА возбудил дисциплинарное производство против главного тренера сборной Армении и ФФА

Дрон с флагом Нагорного Карабаха над футбольным полем во время матча Армения-Хорватия в Ереване. 11 сентября 2023 г.

Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, возбудил дисциплинарное производство против главного тренера сборной Армении по футболу Александра Петракова и Федерации футбола Армении (ФФА).

Согласно официальному сообщению, главный тренер сборной Армении по футболу обвиняется в задержке матча Армения-Хорватия.

УЕФА обвиняет ФФА в блокировании общественных проходов, провокационном сообщении политического характера, использовании фейерверков на стадионе и опоздании с началом матча.

11 сентября матч Армения-Хорватия, проходящий в рамках отборочного турнира Евро-2024, был ненадолго прерван, когда на Республиканском стадионе Вазгена Саргсяна с помощью дрона был поднят флаг Нагорного Карабаха. В Баку заявили, что обратятся в УЕФА в связи с «провокацией армян» во время матча Армения-Хорватия.

Отметим, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу хорватов.

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