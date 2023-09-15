УЕФА возбудил дисциплинарное производство против главного тренера сборной Армении и ФФА

Согласно официальному сообщению, главный тренер сборной Армении по футболу обвиняется в задержке матча Армения-Хорватия.

УЕФА обвиняет ФФА в блокировании общественных проходов, провокационном сообщении политического характера, использовании фейерверков на стадионе и опоздании с началом матча.

11 сентября матч Армения-Хорватия, проходящий в рамках отборочного турнира Евро-2024, был ненадолго прерван, когда на Республиканском стадионе Вазгена Саргсяна с помощью дрона был поднят флаг Нагорного Карабаха. В Баку заявили, что обратятся в УЕФА в связи с «провокацией армян» во время матча Армения-Хорватия.

Отметим, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу хорватов.