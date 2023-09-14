США не потерпят этнических чисток против армян Нагорного Карабах - представитель Госдепа США

США не потерпят этнических чисток или других злодеяний против народа Нагорного Карабаха, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким на слушаниях «Оценка кризиса в Нагорном Карабахе» в комитете по иностранным делам Сената США.

«Мы глубоко обеспокоены блокированием Лачинского коридора и его последствиями для народа Нагорного Карабаха. Для нас статус-кво в этом вопросе абсолютно неприемлем, и мы не прекратим нашу работу пока не достигнем решения», – сказала высокопоставленный американский дипломат.

Йюри Ким подчеркнула, что США постоянно настаивали на том, что Лачинский коридор должен быть открыт для движения коммерческого, гуманитарного и частного транспорта, добавив, что этот мессидж был доведен до правительства Азербайджана и в публичных заявлениях, и в частных беседах по многочисленным поводам.

«Госсекретарь, старший советник по переговорам на Кавказе, я и ряд других коллег активно участвуют в этом вопросе, чтобы добиться немедленного открытия и бесперебойной деятельности Лачинского коридора, а также других маршрутов. Президент Алиев, а также представители Нагорного Карабаха публично заявили, что согласны на эту договоренность. Эта договоренность больше не должна откладываться», - сказала она.

Американский дипломат также заявила, что в ходе всех переговоров они постоянно подчеркивали, права и безопасность этнических армян Нагорного Карабаха должны быть защищены и что это ключевой компонент устойчивого и достойного мирного соглашения.

«Азербайджан должен предоставить утвержденные на международном уровне гарантии того, что он уважает их права и что они могут без страха жить в своих домах. Хочу четко заявить: Соединенные Штаты не потерпят никаких попыток этнической чистки или других злодеяний против армян Нагорного Карабаха, будь то в краткосрочной или долгосрочной перспективе», - подчеркнула исполняющая обязанности помощника госсекретаря США.

«США следует увеличить содействие развитию Армении и оборонное сотрудничество со страной»

Соединенным Штатам следует увеличить содействие развитию Армении, а также оборонное сотрудничество со страной, также заявила Йюри Ким.

«Мы должны увеличить рамки помощи, которую мы предоставляем Армении, будь то содействие развитию, партнерство в сфере обороны или работа в области безопасности», - сказала американская чиновница.

Ким добавила, что содействие должно быть увеличено настолько, насколько это будет приемлемо для Армении.