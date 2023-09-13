Любое заявление, ставящее под сомнение суверенитет Армении, для нас является красной линией – Пашинян

Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном собрании, отвечая на заявление министра транспорта Турции относительно так называемого «Зангезурского коридора».

Абдулкадир Уралоглу заявил сегодня, что «в ближайшие месяцы турецкая сторона начнет работы по открытию Зангезурского коридора».

Пашинян еще раз повторил, что Армения выступает за открытие транспортных путей и железных дорог, за прохождение газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач через территорию Армении, но подчеркнул, что все эти проекты должны действовать в рамках суверенитета и юрисдикции Армении.