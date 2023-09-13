«Мы повторяем наш призыв о важности открытия обоих коридоров в страну» - Госдеп

Он повторил, что в этом лично вовлечен госсекретарь Энтони Блинкен, у которого было немало контактов только за последнюю неделю.

«За последние 24 часа по Агдамской дороге прошла одна партия гуманитарных грузов в Нагорный Карабах, поэтому мы еще раз повторяем наш призыв по конкретной теме - важность открытия двух коридоров в страну как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок, достигнув окончательного соглашения между двумя странами», — сказал Миллер.

Представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос о том, как он интерпретирует вчерашние заявления президента России Владимира Путина, который обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во всем, что происходит в данный момент в регионе.

Широко распространено мнение, продолжил автор вопроса, что Путин «пытается использовать конфликт для свержения демократически избранного президента [премьер-министра – ред.] Армении», и «также поступали сообщения о том, что в Армению отправляют наемников «Вагнера» для участия в подобной деятельности». «Я не буду отвечать на этот комментарий», — сказал Мэтью Миллер.