Баку согласился на одновременное использование Лачинской и Агдамской дорог при посредничестве МККК – МИД Азербайджана

«Мы еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова к дороге Агдаму-Ханкенди [Степанакерт - ред.], параллельно при посредничестве МККК создавая условий для перевозки грузов с сохранением пограничных и таможенных процедур на Лачинском пограничном пункте», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана.

«Мы рассматриваем перевозку грузов Российским обществом Красного Креста по дороге Агдам-Ханкенди по согласованию с Азербайджаном как позитивный шаг и важный прогресс в направлении открытия этой дороги», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Ранее сегодня сообщалось, что грузовик с гуманитарной помощью Российского Красного Креста прибыл в Степанакерт через Агдам.

В конце прошлой недели власти Нагорного Карабаха решили разрешить въезд российского груза в Нагорный Карабах через Агдам.

В Информационном штабе Нагорного Карабаха сообщили, что одновременно была достигнута договоренность, согласно которой перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор будут восстановлены российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

После этого последовала реакция Азербайджана, что заход российского груза в Степанакерт через Агдам – это отдельная договоренность, и что ее не следует путать с предложением открыть Агдамскую и Лачинскую дорогу одновременно.