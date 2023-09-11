Футбол: Армения уступила Хорватии в матче отборочного турнира Евро-2024

Гол в составе бронзовых призеров Чемпионата мира 2022 года на 14-й минуте забил Андрей Крамарич.

После пяти матчей у сборной Армении 7 очков. Команда, выступающая под руководством украинского наставника Александра Петракова, занимает 3-ю строчку в турнирной таблице группы D.

После победы на сборной Армении Хорватия с 10 очками поднялась на первую строчку в турнирной таблице. На втором месте сборная Турции, а активе которой также 10 очков, однако турки провели на один матч больше, чем хорваты. Сборная Уэльса на 4-й строчке с 4 очками в 4 играх. Замыкает турнирную таблицу сборная Латвии, которая после 4 игр не имеет в активе набранных очков.

Следующий матч в рамках отборочного турнира Евро-2024 сборная Армении проведет на выезде против сборной Латвии 12 октября. В ноябре запланированы последние две игры турнира: 18 ноября в Ереване – со сборной Уэльса и 21 ноября в Загребе – с Хорватией.