В Карабахе назвали ложью сообщение Баку о том, Армия обороны устроила диверсию и минирование

Об этом накануне заявили в Министерстве обороны Нагорного Карабаха.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время Министерство обороны Азербайджана резко увеличило частоту публикации ложных сообщений и их содержание. «Если до сих пор азербайджанская сторона предъявляла ложные обвинения в нарушении режима прекращения огня или перевозке оружия и боеприпасов, то теперь она выдвигает ложные обвинения в проведении диверсионных операций или подготовке к таким операциям», - говорится в сообщении.

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что подобные заявления Азербайджана не имеют ничего общего с реальностью. «Таким образом азербайджанская сторона занимается активной информационной подготовкой очередной провокации», - заявили в Степанакерте.