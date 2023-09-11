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Нагорный Карабах

В Карабахе назвали ложью сообщение Баку о том, Армия обороны устроила диверсию и минирование

Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Армии обороны совершили диверсионное вторжение и минирование, в результате чего 10 сентября около 13:30 в результате взрыва мины был ранен азербайджанский военнослужащий, является полностью вымышленным и ложным.

Об этом накануне заявили в Министерстве обороны Нагорного Карабаха.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время Министерство обороны Азербайджана резко увеличило частоту публикации ложных сообщений и их содержание. «Если до сих пор азербайджанская сторона предъявляла ложные обвинения в нарушении режима прекращения огня или перевозке оружия и боеприпасов, то теперь она выдвигает ложные обвинения в проведении диверсионных операций или подготовке к таким операциям», - говорится в сообщении.

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что подобные заявления Азербайджана не имеют ничего общего с реальностью. «Таким образом азербайджанская сторона занимается активной информационной подготовкой очередной провокации», - заявили в Степанакерте.

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