Эрдоган собирается провести переговоры с Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе

«По этому вопросу я провел переговоры с [президентом Азербайджана] господином Ильхамом Алиевым, после чего, возможно, завтра проведу переговоры с господином Пашиняном», - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он отметил, что на переговорах, которые состоятся в понедельник, до сведения Никола Пашиняна будет доведено, что прошедшие в Нагорном Карабахе выборы «неприемлемы».

Последний раз Пашинян и Эрдоган разговаривали по телефону 28 июня. Тогда в сообщении отмечалось, что также обсуждался процесс реализации соглашения об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран.