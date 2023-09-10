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Нагорный Карабах

Эрдоган собирается провести переговоры с Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает действия Армении в Нагорном Карабахе неправильными, поэтому намерен провести телефонные переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном.

«По этому вопросу я провел переговоры с [президентом Азербайджана] господином Ильхамом Алиевым, после чего, возможно, завтра проведу переговоры с господином Пашиняном», - подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он отметил, что на переговорах, которые состоятся в понедельник, до сведения Никола Пашиняна будет доведено, что прошедшие в Нагорном Карабахе выборы «неприемлемы».

Последний раз Пашинян и Эрдоган разговаривали по телефону 28 июня. Тогда в сообщении отмечалось, что также обсуждался процесс реализации соглашения об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран.

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