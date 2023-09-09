Премьеры Армении и Грузии переговорили по телефону

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы, связанные со сложившейся в регионе ситуацией.

«Были затронуты гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденции роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, а также подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Премьер-министр Грузии сообщил, что готов приложить необходимые усилия на благо установления мира и стабильности в регионе.

Двусторонне была подчеркнута важность решение существующих проблем путем мирных переговоров.

Никол Пашинян подтвердил, что готов провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана», - говорится в сообщении.