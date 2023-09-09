Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Ирана

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, были обсуждены вопросы, связанные со сложившейся в регионе ситуацией.

«В частности, были затронуты вопросы, связанные с углубляющимся гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скоплением азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Пашинян еще раз подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, а также подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности.

Были также обсуждены вопросы двусторонней повесткой дня Армения-Иран», - говорится в сообщении.