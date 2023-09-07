Армянские торговцы требуют закрыть интернет-магазин Wildberry, утверждая, что они теряют свой бизнес

Торговцы требуют закрыть интернет-магазин, утверждая, что теряют свой бизнес.

Это требование они представили в правительстве. Недовольные ответом, сегодня они вновь собрались перед зданием правительства и потребовали либо снизить налоги, либо создать условия, чтобы они могли продавать те же товары по цене, по которой их продает Wildberries.

«Растаможка стоит от пяти до десяти долларов, в зависимости от товара. А Wildberries их не платит в бюджет. Поэтому мы не можем с ним конкурировать», - сказал один из протестующих.

Торговцы с рынков «Ариндж Молл», «Сурмалу» и ряда других рынков жаловались, что уплаченные ими налоги и цены на растаможку настолько высоки, что они даже при всем желании не могут продавать товары дешевле, например, товары, привезенные из Китая.

На фоне этих заявлений Комитет госдоходов один из другим распространяет сообщения. Сначала ведомство сообщило, что в январе-июне компания Wildberries импортировала в Армению товары из стран-членов ЕАЭС и не заплатила круглую сумму в госбюджет. Затем КГД отметил, что дополнительное налоговое обязательство в размере 3 млн 594 млн 200 тыс. драмов компания выплатила.

А сегодня КГД сообщил, что российская компания нарушила таможенные правила, не полностью задекларировав вес товаров при ввозе.

А вчера Wildberries заявила, что устранила техническую ошибку, из-за которой часть товаров продавалась в Армении по ценам ниже, чем на российском рынке.

Пользователи, принявшие участие в нашем небольшом опросе в Facebook, долгое время пользуясь именно этой технической ошибкой, меняли адрес доставки и, например, игрушечный утюг купили в Wildberries за 580 драмов, а два кофейных столика - за 28 тыс. драмов. При этом они отмечали, что местные торговцы продают тот же товар в три-четыре раза дороже.

Министр экономики Ваан Керобян, с которым торговцы сегодня не смогли встретиться, сказал, что онлайн-торговля развивается во всем мире, и параллельно с этим крупный бизнес закрывается либо трансформируется. Более того, он утверждал, что Wildberries находится в неравных конкурентных условиях.

«Когда Wildberries импортирует товары или армянский потребитель покупает товары у этой компании, обязанность по уплате НДС переходит в Армению. То есть, Wildberries обязан платить НДС. В том случае, когда малые и средние предприниматели не платят НДС. То есть, можно сказать, что Wildberries находится в неравных конкурентных условиях, в плохом смысле, по сравнению с местными малыми и средними предприятиями», - пояснил министр.

Если в прошлом году Wildberries был 346-м в списке 1000 крупных налогоплательщиков, то в этом году он стал уже 32-м. Министр посоветовал торговцам получать образование. «Сегодняшний 18-летний человек за свою жизнь 15 раз поменяет профессию, потому что в процессе его профессии исчезнут. Другими словами, жизнь сейчас развивается очень быстро. Необходимо постоянно получать образование», - сказал Керобян.