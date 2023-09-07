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Политика

Спикер армянского парламента заверяет, что Римский статут будет ратифицирован

Ален Симонян

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда, скорее всего, будет ратифицирован парламентом страны.

«Скорее всего, Римский статут будет ратифицирован. Документ находится на стадии обсуждения. Мы обсудим его и поймем, какие есть выгоды, а их немало, потому что против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Ратификация нужна нам, нашей стране», - заявил журналистам Ален Симонян.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но еще не ратифицировала его. В начале недели правительство направило его в Национальное собрание для ратификации.

В марте этого года Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны.

За неделю до этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Российская сторона обеспокоена тем, что ратификация Римского статута создает риски для союзнических отношений между Арменией и Россией.

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