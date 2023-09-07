Спикер армянского парламента заверяет, что Римский статут будет ратифицирован

«Скорее всего, Римский статут будет ратифицирован. Документ находится на стадии обсуждения. Мы обсудим его и поймем, какие есть выгоды, а их немало, потому что против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Ратификация нужна нам, нашей стране», - заявил журналистам Ален Симонян.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но еще не ратифицировала его. В начале недели правительство направило его в Национальное собрание для ратификации.

В марте этого года Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны.

За неделю до этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Российская сторона обеспокоена тем, что ратификация Римского статута создает риски для союзнических отношений между Арменией и Россией.