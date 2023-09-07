Слушания комиссии Конгресса США подтвердили, что Баку совершает геноцид в Нагорном Карабахе

Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо и профессор Дэвид Филлипс, руководитель исследовательского проекта «Зверства в Арцахе» Колумбийского университета, который в начале 2000-х годов был координатором армяно-турецкой комиссии по примирению, были приглашены на слушания и выступили с речью. В слушаниях также приняли участие посол Армении в США Лилит Макунц и бывший посол США в Армении Джон Эванс.

Луис Окампо в своем выступлении отметил, что сейчас первоочередной задачей является предотвращение геноцида карабахских армян: «Не надо ждать полного осуществления геноцида, надо действовать немедленно, чтобы предотвратить его».

«Вы нужны армянам Нагорного Карабаха, чтобы геноцид никогда больше не стал реальностью, потому что это уже произошло раньше, в 1915 году», - заявил бывший прокурор Международного уголовного суда Комиссии по правам человека Конгресса США.

«Мы уже опоздали, опасность геноцида уже ощущалась в январе», - заявил Окампо, имея в виду закрытие Лачинской дороги экоактивистами, которые ушли только тогда, когда Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт на Лачинском коридоре – единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

Окампо предложил комиссии направить информацию исполнительному органу, сообщив ему, что Азербайджан совершает геноцид. По словам Окампо, это важно, поскольку США активно участвуют в переговорах, а президент Азербайджана Ильхам Алиев использует геноцид как инструмент переговоров. «Геноцид должен быть остановлен, и только потом должны проходить переговоры», - подчеркнул он.

Дэвид Филлипс заявил, что у Азербайджана есть геноцидальные намерения, а целью действий является физическое истребление людей, ликвидация культурного и религиозного присутствия армян в Карабахе и в конечном итоге в Республике Армения. «Нет никаких сомнений в их геноцидальных намерениях», - сказал Филлипс, отметив, что в атмосфере, созданной Алиевым в Азербайджане, азербайджанцы считают, что армяне должны либо умереть, либо быть депортированы.

Джон Эванс заявил, что сообщения, поступающие из Нагорного Карабаха, вызывают тревогу, как и бедственное положение находящихся там людей. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация очень серьезная.

Общий вывод выступлений заключался в том, что в Нагорном Карабахе осуществляется геноцид, который необходимо срочно предотвратить. Комиссия направит письмо в исполнительный орган.