Какое имущество задекларировали кандидаты в мэры Еревана?

География его собственности простирается на Европу - Чехию и Австрию. 7 квартир, 4 автопарковки, 4 земельных участка в Чехии, в частности в Праге, 2 квартиры в Вене. В Армении у Марутяна нет квартиры, оформленной на его имя.

Доходы бывшего члена команды Никола Пашиняна за минувший год составили 1 млн 200 тыс. долларов. Часть этой суммы Марутян, который в настоящее время является безработным, заработал на сдаче в аренду квартир и помещений, которыми они с женой совместно владеют в Чехии. Другая часть доходов была получена в результате оказанных услуг и деятельности принадлежащей ему компании «ААА проджектс».

На момент подачи декларации на банковских счетах Марутяна находились 370 тыс. долларов, 250 тыс. евро, 15 млн драмов.

По величине состояния на втором месте среди кандидатов, пожалуй, находится малоизвестный общественности бизнесмен, кандидат в мэры от партии «Единая Армения» Ерванд Тарвердян. Он является 100-процентным собственником «Арарат фиш», «Каролина сервис» и еще пяти компаний. За год он заработал около 95 тыс. долларов.

Кошелек кандидата правящей партии, действующего вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна также полон. Так, Авинян за год получил доход на сумму более 88 тыс. долларов: 12 млн драмов от мэрии Еревана и 4 млн драмов - зарплата члена совета «Армбизнесбанка». Кандидат также получил в подарок от отца 11 млн драмов. Еще 7 млн драмов он заработал на продаже биткойнов.

Недвижимости у Авиняна нет, он прописан в квартире отца, но живет по другому адресу. Из его декларации неясно, в чьей квартире он проживает.

Не меньшим состоянием обладает и лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян. Бывший депутат оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении в качестве единственного дохода за год указал депутатскую зарплату - 23 тыс. долларов. Между тем, на момент подачи декларации на денежных счетах у него было больше денег, чем его годовой доход, - 185 тыс. долларов, 110 тыс. евро. Однако источник денег в декларации не указан.

Бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян задекларировал 382 тыс. долларов. Источниками его доходов являются Институт городского планирования «Скевра» и концерн «Виктория», занимающийся импортом различной продукции, в котором он является владельцем 18% акций.

Остальные девять кандидатов в мэры задекларировали более скромное имущество. Но все ли свое имущество они представляют государству? Оказывается, что никто этого сказать не может, поскольку ни одно государственное учреждение эту информацию не проверяет.

Половинчатая подотчетность с половинчатой целью - правозащитница

Половинчатая подотчетность с половинчатой целью – такова оценка правозащитницы Вардине Григорян, наблюдающей за избирательными процессами.

«Смысл декларации на данный момент больше заключается в том, чтобы выявить конфликт интересов, выяснить, что у кандидата есть и что он будет иметь в результате избрания на эту должность, возможность сравнения этого. Это просто дополнительная функция, чтобы научить их прозрачности, если можно так сказать, не предусматривая при этом никаких санкций за представление ложной информации», - сказала Григорян.

У Центризбиркома в данном случае есть одна функция – проверить, чтобы эти декларации были поданы вовремя, а дальше неопределенность.

«Мы в этой связи предлагали, чтобы был единый подход, чтобы не было такого жесткого требования ко всем кандидатам, а, например, чтобы оно было к какой-то части списка, или если требование предъявлено ко всем и это считается важным вопросом подотчетности, в таком случае декларации представлялись бы в Комиссию по предотвращению коррупции», - подчеркнула Вардине Григорян.

Это предложение правозащитников пока остается на бумаге. Планировалось, что с этого года Комиссия по предотвращению коррупции должна будет заниматься проверкой деклараций кандидатов, участвующих в выборах, так же как это делается сейчас в случае чиновников. Но выполнение этой функции отложили еще на год. В результате государству подается большой пакет документов, но государство и не проверяет, лгут или нет будущий мэр, члены Совета старейшин или депутаты.