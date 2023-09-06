Об этом секретарь Совета безопасности Армении проинформировал глав аккредитованных в Армении дипломатических миссий.

«Армен Григорян подчеркнул важность усилий международных партнеров с целью предотвращения возможной агрессии Азербайджана», - говорится в сообщении.



В Министерстве обороны Армении сегодня были приняты аккредитованные в стране иностранные военные атташе. Из официального сообщения можно предположить, что до них была доведена та же озабоченность. «Вооруженные силы Армении в рамках своих обязанностей предпринимают все необходимые шаги для предотвращения дальнейшего обострения ситуации», - сказано в сообщении.



Азербайджанские интернет-пользователи уже несколько дней распространяют кадры активного передвижения азербайджанской военной техники, а также военной мобилизации. Сегодня они получили строгое предупреждение от Службы государственной безопасности Азербайджана не распространять видео о передвижении войск и сборах резервистов.

Готовится ли Баку к новой войне или демонстрирует мускулы?

«Пока очень сложно сказать... является ли это в конечном счете шантажом, угрозой, демонстрацией мускулов или прелюдией к возможным военным действиям», - сказал депутат от оппозиции Тигран Абраамян.

По его словам, вдоль всей границы Нагорного Карабаха и Армении наблюдаются перемещения азербайджанских войск. «Особенно они проявляются в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], в направлении бывшего Агдама. Агдам там граничит с Аскеранским, Мартунинскими Мартакертским районами. То есть, по сути, говоря Агдам, мы подразумеваем довольно большой фронт», - сказал Абраамян.

Скопления войск наблюдаются также на участке Карвачара [Кельбаджара – ред.], который является линией соприкосновения с Варденисом, а также на Нахичеванском направлении и на границе с Сюником. По словам Абраамяна, Баку пытается увеличить давление по всем направлениям.

Вчера Армия обороны Нагорного Карабаха также опубликовала видео, сигнализируя о том, что Азербайджан накапливает на линии соприкосновения большое количество военной техники, в том числе артиллерию. После этой публикации Минобороны Азербайджана заявило, что в армии проходят учения нового учебного периода, и подразделения перемещаются со своих постоянных мест дислокации в учебные центры и на стрельбища. Азербайджанское военное ведомство также распространило видео об этих учениях.



«Нередки случаи, когда как раз учения перерастают в боевые действия», - подчеркнул Тигран Абраамян.

Баку не раз заявлял, что вопросы, не решенные дипломатическим путем, будет решать силой.

По мнению Абраамяна, военно-политическая ситуация вокруг Армении и Нагорного Карабаха обострилась по двум причинам: «Одной из них являются переговоры на уровне Армения-Азербайджан вокруг того документа, который получил название «Мирный договор», но на самом деле его содержание не имеет ничего общего с миром. Эти переговоры вступили в ту стадию, когда Азербайджан требует одного, Армения ожидает совсем другого, и, похоже, по несогласованным положениям компромиссов не происходит, по крайней мере, на данный момент».



По мнению депутата, сопротивление Нагорного Карабаха также выводит Баку из себя. Вопреки требованию Азербайджана распустить государственную систему Нагорного Карабаха и подчиниться прямому контролю Баку, в Степанакерте происходят новые политические перестановки.



Наряду с перемещением азербайджанских войск в разных направлениях границы, оборонные ведомства и Баку, и Еревана ежедневно распространяют сообщения о нарушении режима прекращения огня. Они обвиняют друг друга в стрельбе или проведении фортификационных работ.

«За этот период у нас были различные примеры агрессии, в условиях которой, по моей информации, не был зафиксирован весь тот объем, тот ресурс, который был сконцентрирован и на каком-то этапе может быть использован против Армении или Арцаха», - отметил Абраамян.



Он подчеркнул, что Азербайджан провел огромные фортификационные работы на передовой, и их цель - не только укрепить первую линию обороны, но и из глубины незаметно достичь передовой.