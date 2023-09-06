Четыре фракции карабахского парламента выдвинули Самвела Шахраманяна кандидатом в президенты

Секретарь оппозиционной фракции «Ардарутюн» («Справедливость») Метаксе Акопян сообщила Радио Азатутюн, что вчера вечером они официально представили кандидатуру Шахраманяна на пост президента.

По словам Акопян, оппозиционные партии «Дашнакцутюн» и Народная партия Арцаха также выдвинули кандидатуру Шахраманяна.

Депутат крупнейший фракции партии «Свободная Родина-ОГА» Аревик Петросян сообщила Радио Азатутюн, что их кандидатом также является Самвел Шахраманян.

Вчера госминистр встретился с этими четырьмя силами.

По словам депутатов, первый тур президентских выборов состоится в эту субботу, 9 сентября.