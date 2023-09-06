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Нагорный Карабах

Четыре фракции карабахского парламента выдвинули Самвела Шахраманяна кандидатом в президенты

Самвел Шахраманян

Четыре из пяти сил, представленных в парламенте Нагорного Карабаха на пост президента, выдвинули кандидатуру назначенного несколько дней назад госминистром Самвела Шахраманяна.

Секретарь оппозиционной фракции «Ардарутюн» («Справедливость») Метаксе Акопян сообщила Радио Азатутюн, что вчера вечером они официально представили кандидатуру Шахраманяна на пост президента.

По словам Акопян, оппозиционные партии «Дашнакцутюн» и Народная партия Арцаха также выдвинули кандидатуру Шахраманяна.

Депутат крупнейший фракции партии «Свободная Родина-ОГА» Аревик Петросян сообщила Радио Азатутюн, что их кандидатом также является Самвел Шахраманян.

Вчера госминистр встретился с этими четырьмя силами.

По словам депутатов, первый тур президентских выборов состоится в эту субботу, 9 сентября.

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