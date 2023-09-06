Анна Акопян сегодня примет участие в ежегодном саммите первых леди и супругов в Киеве

Информация об участии супруги армянского лидера опубликована на сайте саммита.

Со вступительной речью участников мероприятия поприветствует президент Украины Владимир Зеленский.

В саммит этого года принимают участие жены и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, высокопоставленные женщины-чиновницы Евросоюза, известные журналисты и актеры.

Темой саммита в этом году является психическое здоровье, а гости выступят во время панельных дискуссий.

Радио Азатутюн вчера стало известно, что Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в эту страну гуманитарную помощь. Ожидается, что Анна Акопян сегодня в Киеве передаст эту помощь.