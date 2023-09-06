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Армения

Анна Акопян сегодня примет участие в ежегодном саммите первых леди и супругов в Киеве

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сегодня примет участие в ежегодном саммите первых леди и супругов в Киеве, который проводится третий год подряд по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Информация об участии супруги армянского лидера опубликована на сайте саммита.

Со вступительной речью участников мероприятия поприветствует президент Украины Владимир Зеленский.

В саммит этого года принимают участие жены и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, высокопоставленные женщины-чиновницы Евросоюза, известные журналисты и актеры.

Темой саммита в этом году является психическое здоровье, а гости выступят во время панельных дискуссий.

Радио Азатутюн вчера стало известно, что Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в эту страну гуманитарную помощь. Ожидается, что Анна Акопян сегодня в Киеве передаст эту помощь.

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