Почему в последние дни Баку вновь активизировал полеты на израильский аэродром «Овда»?

Только с 15 августа по 5 сентября азербайджанская авиакомпания Silk Way уже совершила 5 рейсов грузовыми самолетами на этот израильский аэродром: 15-го, 29 августа, 1-го, 2 сентября и еще один рейс сегодня, 5 сентября.

Причем, 1 сентября самолет Silk Way вернулся из «Овда» непосредственно в аэропорт азербайджанского города Гянджа, а уже 2 сентября вылетел в Израиль из Гянджи и вновь вернулся в этот азербайджанский аэропорт.

В этом году израильская газета «Гаарец» провела расследование о десятках рейсов грузовых самолетов из Азербайджана на авиабазу «Овда» и в обратном направлении.

Число полетов из Баку на «Овда» резко увеличивается во время армяно-азербайджанских военных столкновений – «Гаарец»

Основываясь на открытых источниках, издание пишет, что только за последние 7 лет, начиная с 2016 года, на израильском аэродроме «Овда» приземлились 92 грузовых самолета азербайджанской авиакомпании Silk Way. При этом, израильская «Гаарец» зафиксировала, что частота полетов из Баку на «Овда» резко возрастает именно во время армяно-азербайджанских военных столкновений.

В частности, по данным израильского издания, во время четырехдневной войны 2016 года из Баку на аэродром «Овда» было совершено 6 рейсов, во время 44-дневной войны 2020 года только в сентябре-ноябре было совершено 20 рейсов. За время военных столкновений с июля по ноябрь 2021 года было выполнено 13 рейсов, за время военного столкновения августа-сентября 2022 года - 7 рейсов.

«Гаарец» в своей публикации подчеркивает, что Израиль продает своему стратегическому партнеру Азербайджану оружие на миллиарды долларов: баллистические ракеты, системы ПВО, беспилотники-камикадзе, взамен получая из Баку нефть и, самое главное, доступ к Ирану.

Ссылаясь на западную прессу, «Гаарец» пишет, что, например, Азербайджан позволил израильской разведке «Моссад» разместить на азербайджанской территории базы и наблюдать за происходящим в Иране и даже предоставил свое воздушное пространство, чтобы Израиль мог в случае необходимости атаковать иранские ядерные объекты.

В последние дни на фоне напряженности на армяно-азербайджанской границе Баку вновь активизировал полеты на израильский аэродром «Овда». Говорит ли такая активность о возможности возобновления военных действий со стороны Азербайджана?

По словам бывшего советника президента Нагорного Карабаха, а ныне оппозиционного депутата Национального собрания Армении Тиграна Абраамяна, Азербайджан не скрывает, что в этот период у него происходят масштабные военные поставки не только из Израиля, но и из Турции. Но это, по мнению Абраамяна, не единственная составляющая напряженности. Есть информация о мобилизационных сборах в Азербайджане. Кроме того, Баку также активно пытается показать международному сообществу, что в Нагорном Карабахе при поддержке российской стороны происходят опасные движения. Что касается Армении, то армяно-индийское военное сотрудничество преподносится как проявление реваншизма, что не соответствует действительности.

Риски возобновления военных действий возросли - Тигран Абраамян

«В последнее время в связи с активностью Азербайджана, в связи с большим количеством факторов общие риски возросли», - сказал Абраамян в беседе с Радио Азатутюн.

По его мнению, в этой ситуации необходимо использовать все инструменты военно-политической и военной дипломатии для предотвращения возможной войны, особенно активно работая со странами-партнерами и союзниками.

«В дни напряженности, например, правительство Армении еще больше обостряет отношения с Российской Федерацией. Россия является одной из главных действующих сил в этом регионе, и работать с Россией в такой ситуации действительно необходимо. Независимо от того, у кого какое разочарование, у кого какая проблема, не учитывать роль России в плане присутствия в этом регионе никак нельзя. Это во-первых. Во-вторых, проявляют довольно большую активность США и Евросоюз. Помимо Евросоюза, также отдельно Франция. Естественно, нужно использовать все возможности, чтобы в первую очередь фактами продемонстрировать этим основным игрокам, к чему готовится Азербайджан и что это принесет. Во-вторых, попытаться использовать возможности международных структур, вплоть до введения санкций против Азербайджана. Потому что, естественно, есть страны, которые имеют влияние на Азербайджан. Мы должны попытаться работать путем сопоставления общих интересов и добиться смягчения этой ситуации. Даже если масштабы возможной войны или возможной эскалации сократятся, это само по себе будет определенным разрешением ситуации», - сказал Абраамян.

Тигран Абраамян говорит, что, конечно, следует понимать, что не все можно предотвратить, поэтому Армения должна быть готова к возможным новым военным действиям со стороны Азербайджана. А это подразумевает не только масштабную работу в направлении безопасности, но и подготовку соответствующей ситуации внутри страны, чего никоим образом не делается.

А что делается на уровне правительства Армении по части участившихся азербайджанских полетов в Израиль, контактирует ли МИД Армении с израильскими партнерами по этому вопросу? В МИД Армении попросили направить вопрос в письменном виде.

Хотя Армения и Израиль установили дипломатические отношения еще в 1992 году, Ереван открыл посольство в Тель-Авиве всего три года назад, в августе 2020 года.