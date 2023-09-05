Интервью «Би-би-си» с Бегларяном и Танкяном вызвало критику в Баку

Интервью «Би-би-си» с бывшим государственным министром Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном и американским музыкантом армянского происхождения Сержем Танкяном вызвало большой резонанс в Баку. Раздаются даже призывы рассмотреть вопрос прекращения в стране деятельности «Би-би-си» и других СМИ, которые, по утверждению Баку, «поддерживают сепаратизм».

Подобное мнение выразил, в частности, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Бахруз Магеррамов. Как сообщает агентство APA, азербайджанский депутат заявил, что такие медиагиганты, как «Би-би-си», Радио Свобода и The Washington Post, «используются в качестве наиболее важных инструментов в «крестовых походах», организуемых Западом под прикрытием защиты прав человека».

Ранее пресс-секретарь президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем микроблоге в соцсети Х (бывший Twitter) коснулся данного интервью, написав, что «Би-би-си» «занимается односторонними и предвзятыми, агрессивными манипуляциями и пропагандой лжи».

В программе «Би-би-си» «Контекст» Артак Бегларян и Серж Танкян рассказали о гуманитарном кризисе, возникшем в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора и действий администрации Алиева.

«Почему многие люди за пределами Армении не знают о ситуации в Карабахе?» - спросил ведущий «Би-би-си». Танкян в ответ сказал, что одной из причин является «икорная дипломатия» Азербайджана: многие европейские депутаты были пойманы за руку с азербайджанскими деньгами в кармане. Кроме того, музыкант указал на роль энергоносителей. Российская нефть теперь поступает в Европу в азербайджанской упаковке и по азербайджанским трубам, подчеркнул он, раскритиковав международное сообщество за то, что оно не дает должной оценки действиям Баку и не предпринимает адекватных действий.



Танкян напомнил, что международные суды своими решениями, а правозащитные организации и различные страны своими заявлениями призвали Азербайджан открыть Лачинский коридор, однако Баку не обращает на них внимания.

«Будем ли мы действовать или допустим еще один геноцид армян в 21-м веке?» - спросил Серж Танкян в эфире «Би-би-си».

Американский музыкант армянского происхождения также обвинил Великобританию в молчании из-за ее связей с Баку и призвал эту страну использовать свое влияние на Баку для предотвращения геноцида, а также отметил, что в Азербайджане правит диктатура, которая не считается с мнением международного сообщества.

Артак Бегларян выступил в эфире BBC на фоне магазина с пустыми полками в Нагорном Карабахе, отметив, что международное внимание приковано к войне в Украине, а противостояние России и Запада затрудняет усилия в вопросе Нагорного Карабаха.

Поскольку Турция и Азербайджан имеют влиятельные связи как с Россией, так и с Западом, обе стороны не предпринимают практических шагов для предотвращения геноцида в Нагорном Карабахе, отметил Бегларян, подчеркнув, что Нагорный Карабах находится в тотальной блокаде, и ни у одной международной или гуманитарной организации нет доступа туда.

После выхода этой передачи в эфире «Би-би-си» в Азербайджане, считающемся одним из аутсайдеров в мире с точки зрения свободы слова, деятельность этой британской корпорации раскритиковала даже организация «Совет прессы Азербайджана», потребовав от компании принести извинения, в противном случае призвав прекратить деятельность «Би-би-си» в Азербайджане.