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Азербайджанцы вновь обстреляли аэропорт Капана: По факту возбуждено уголовное дело

Азербайджанцы вновь обстреляли аэропорт Капана из огнестрельного оружия, повредив стены здания аэропорта.

По данным Радио Азатутюн, также были повреждены окна аэропорта. Никто из персонала не пострадал.

По данным Следственного комитета Армении, инцидент произошел 1 сентября в 3 часа ночи. Выстрелы велись из территорий, контролируемых азербайджанской стороной.

Пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян сообщил Радио Азатутюн, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство, совершенное опасным для жизни людей способом, и уничтожение имущества по национальным, этническим взглядам или враждебным мотивам.

Как сообщили Радио Азатутюн в компании «Атлантис», сегодня состоялся рейс Ереван-Капан-Ереван. Тумана не было. Два предыдущих полета не состоялись из-за тумана.

17 августа, всего через несколько часов после вылета премьер-министра Никола Пашиняна из Капана, где он осмотрел аэропорт и объявил о начале регулярных рейсов из Еревана, азербайджанская сторона обстреляла готовый к использованию аэропорт. В Службе национальной безопасности Армении тогда сообщили, что неизвестный с азербайджанской стороны подъехал на автомобиле к территории, прилегающей к аэропорту, произвел три выстрела и уехал – две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта.

Азербайджанская сторона обстреляла аэропорт и на следующий день, за несколько минут до прибытия официальных лиц Армении – руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна.

По этим делам также возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство, совершенное опасным для жизни людей способом, и уничтожение имущества по национальным, этническим взглядам или враждебным мотивам.

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