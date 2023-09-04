Азербайджанцы вновь обстреляли аэропорт Капана: По факту возбуждено уголовное дело

По данным Радио Азатутюн, также были повреждены окна аэропорта. Никто из персонала не пострадал.

По данным Следственного комитета Армении, инцидент произошел 1 сентября в 3 часа ночи. Выстрелы велись из территорий, контролируемых азербайджанской стороной.

Пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян сообщил Радио Азатутюн, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство, совершенное опасным для жизни людей способом, и уничтожение имущества по национальным, этническим взглядам или враждебным мотивам.

Как сообщили Радио Азатутюн в компании «Атлантис», сегодня состоялся рейс Ереван-Капан-Ереван. Тумана не было. Два предыдущих полета не состоялись из-за тумана.

17 августа, всего через несколько часов после вылета премьер-министра Никола Пашиняна из Капана, где он осмотрел аэропорт и объявил о начале регулярных рейсов из Еревана, азербайджанская сторона обстреляла готовый к использованию аэропорт. В Службе национальной безопасности Армении тогда сообщили, что неизвестный с азербайджанской стороны подъехал на автомобиле к территории, прилегающей к аэропорту, произвел три выстрела и уехал – две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта.

Азербайджанская сторона обстреляла аэропорт и на следующий день, за несколько минут до прибытия официальных лиц Армении – руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна.

По этим делам также возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство, совершенное опасным для жизни людей способом, и уничтожение имущества по национальным, этническим взглядам или враждебным мотивам.