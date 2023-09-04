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Нагорный Карабах

Комитет по правам человека Конгресса США 6 сентября обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе

Комитет по правам человека Конгресса США 6 сентября обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе, сложившуюся в результате блокировки Лачинского коридора.

На слушания приглашен Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, на доклад которого сослался комитет Палаты представителей.

«Есть разумные основания утверждать, что против армян, проживающих в Нагорном Карабахе, осуществляется геноцид», - в своем докладе отметил Окампо.

Вторым спикером на слушаниях станет профессор Дэвид Филлипс, руководитель исследовательского проекта «Зверства в Арцахе» Колумбийского университета, который, согласно сообщению Конгресса, представит доклад о намерениях правительства Азербайджана.

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