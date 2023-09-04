Комитет по правам человека Конгресса США 6 сентября обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе

На слушания приглашен Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, на доклад которого сослался комитет Палаты представителей.

«Есть разумные основания утверждать, что против армян, проживающих в Нагорном Карабахе, осуществляется геноцид», - в своем докладе отметил Окампо.

Вторым спикером на слушаниях станет профессор Дэвид Филлипс, руководитель исследовательского проекта «Зверства в Арцахе» Колумбийского университета, который, согласно сообщению Конгресса, представит доклад о намерениях правительства Азербайджана.