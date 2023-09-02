Митинг на площади Свободы в Ереване с требованием смены власти в Армении

Корреспондент Радио Азатутюн поинтересовался у бывшего президента, что дает ему повод для оптимизма утверждать, что в случае избрания президентом Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян будет проводить более четкую и целенаправленную политику по жизненно важным для Нагорного Карабаха вопросам. Серж Саргсян ответил, что в основе того, что он сказал, лежит путь, пройденный данным деятелем, которого он знает лично.

Напомним, что перед тем, как подать в отставку 1 сентября, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил Шахраманяна государственным министром. До этого он был секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха.

«Да, я знаю его лично. Поскольку он довольно молод, близких отношений у меня с ним не было, но в основе того, что я сказал, лежит тот путь, который он прошел. Я думаю, что он прошел хороший путь, он скромный, молодой, сбалансированный лидер», — заявил третий президент Армении.

В своем послании по случаю годовщины провозглашения независимости Нагорного Карабаха сегодня Серж Саргсян вновь говорил о необходимости смены власти, считая это выходом из ситуации, созданной вокруг Армении и Нагорного Карабаха. На вопрос, как он себе это представляет, если премьер-министр Никол Пашинян неоднократно настаивал на том, чтобы его избрал народ и что он не собирается уходить в отставку, Серж Саргсян ответил, что считает заданный ему вопрос риторическим.

«Мне кажется, вы задаете риторические вопросы. Не он этого хочет, мы этого хотим, посмотрим, чье желание сбудется», - подчеркнул он.

Серж Саргсян заявил, что видит возможности внести перелом в карабахском вопросе, но сегодня он не стал уточнять, как именно он видит это в данной ситуации. «Да, возможности есть, Арцах [Нагорный Карабах – ред.] всегда был фактором, и в зависимости от преобладающих там настроений, подходов лидеров этот фактор либо увеличивался, либо уменьшался. Я думаю, что сейчас ситуация такова, что да, фактор Арцаха является существенным обстоятельством», - отметил Серж Саргсян.

Член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян сообщил сегодня журналистам, что на инициированном ими митинге будет требование смены власти.

«Никол [Пашинян] не выражает коллективную волю армянского народа. Его главной опорой является не народ, а властные структуры, и он не представляет наш народ. И если бы мы могли продолжать увеличивать нашу численность и давление, отсутствие Никола также было бы зафиксировано де-юре», - сказал Ишхан Сагателян.

В митинге также принял участие бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Он заявил, что если бы не сопротивление оппозиции, власти Армении давно бы передали Нагорный Карабах Азербайджану.

«Один из самых важных моментов заключается в том, что если бы мы не были последовательны, если бы мы не говорили с нашим народом, не высказывались, не выходили на борьбу, сегодня Арцах был бы сдан врагу с подписью, в официальном и юридически оформленном виде. Сегодня Никол Пашинян говорит, что признает территориальную целостность Азербайджана, но пока не сформулировал все это юридически», - сказал Ванецян.

Отметим, что в акции также принял участие второй президент Армении Роберт Кочарян.