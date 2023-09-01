Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе стремительно ухудшается - Мишель предлагает шаги

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе стремительно ухудшается, крайне важно предпринять шаги для удовлетворения потребностей местного населения, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Глава Евросоюза (ЕС) предлагает шаги, которые, по его убеждению, могут способствовать ослаблению напряженности в Нагорном Карабахе.

По словам Мишеля, ЕС твердо убежден, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с прежними соглашениями и решением Международного суда ООН.

По мнению европейского дипломата, выступающего в роли посредника в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, использование дороги через Агдам для обеспечения поставок «также может быть частью конкретного и устойчивого решения для удовлетворения первоочередных нужд».

«ЕС также подчеркивает необходимость уточнения со стороны Баку карабахским армянам порядка их передвижения по Лачинскому коридору в Армению и обратно», - заявил Мишель.

Европейский чиновник также отметил важность диалога между представителями Баку и Степанакерта, подчеркнув: «Права и безопасность карабахских армян должны быть гарантированы, и обсуждение конкретных условий должно начаться как можно скорее».

Глава Европейского совета в заключение утверждает, что пришло время смелых компромиссных решений, в том числе в свете сегодняшней эскалации.