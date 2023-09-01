Вашингтон и Брюссель призывают Баку открыть Лачинский коридор

«Мы призываем власти Азербайджана обеспечить безопасное и беспрепятственное движение через Лачинский коридор», - заявил вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС в испанском Толедо.

По словам Борреля, на встрече с участием официальных лиц стран-членов ЕС также обсуждался вопрос гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Других подробностей представитель Евросоюза не сообщил.

Ранее в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что этот вопрос был включен в повестку встречи в Толедо по инициативе ее и ее французской коллеги. Министр иностранных дел Германии назвала продолжающуюся более восьми месяцев блокаду Нагорного Карабаха и обостряющийся день ото дня гуманитарный кризис «катастрофическими» и подчеркнула важность открытия Лачинского коридора. Бербок также добавила, что уже несколько дней идут переговоры с США о том, чтобы гарантировать, чтобы народ Нагорного Карабаха получил гуманитарную помощь.

Через несколько часов после этого заявления Государственный департамент США опубликовал официальное сообщение. Пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер подчеркнул, что они глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, которое, как отметил он, является следствием продолжающегося блокирования поставок продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для обеспечения достойного существования.

По словам Миллера, Соединенные Штаты в последние недели последовательно работали со сторонами, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, вновь призывая к немедленному открытию Лачинского коридора для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок.

«Должностные лица из Баку и представители Степанакерта должны незамедлительно встретиться для согласования способов доставки жизненно важных грузов мужчинам, женщинам и детям Нагорного Карабаха, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов», - заявил Миллер.

«Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложником политических разногласий», - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Заявления о «блокаде» неприемлемы, заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» беспочвенны, а представители Степанакерта – «незаконно действующий марионеточный режим». Такова реакция официального Баку.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде опроверг официальное заявление Вашингтона, вновь заявив, что каждый день в обе стороны Лачинской дороги проезжают десятки армян. Он также заявил, что отправленные из Баку грузовики с 40 тоннами муки ждут возле въезда в Агдам, а в ответ на предложение азербайджанской стороны о помощи армяне выдвигают «незаконные предварительные условия».