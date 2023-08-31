Айк Марутян подает заявку на вступление в большую политику

Бывший мэр Еревана Айк Марутян, участвуя в выборах в столичный Совет старейшин, подает заявку на вступление в большую политику. Кандидат, проводивший сегодня вместе со товарищами по команде агитацию в ереванском административном районе Нор Норк, заявил в беседе с журналистами, что политическое поле Армении нездорово и он видит необходимость в его оздоровлении.

«Я считаю, что каждый процесс - это уже заявка на вступление в большую политику, не может быть маленькой и большой политики, либо политика есть, либо политики нет, и я сказал, что политическое поле сегодня очень нездорово, его нужно оздоровить. И этот процесс, думаю, как раз является его началом», - сказал он.

В ответ на вопрос, намерен ли он также добиваться смены власти, кандидат в мэры от партии «Национальный прогресс» сказал, что на данный момент их цель - смена городской власти. «Смена власти в нормальных, развитых странах происходит путем выборов, и мы сейчас идем к выборам, в данный момент мы говорим о смене городской власти», - отметил он.

Кандидат в мэры от правящей партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, отвечая на заявления соперника, сегодня заверил, что власти совершенно не обеспокоены этим обстоятельством. Кандидат от власти уклонился от ответа на вопрос, является ли Марутян его главным конкурентом.

«Наши планы, то, что мы сделали, и то, что мы будем делать, - для ереванцев, все остальное я оставляю на суд ереванцев, и 17 сентября они обязательно скажут то, что думают», - сказал Авинян.

Сегодня Авинян также коснулся обвинений Марутяна в том, что правящая сила узурпировала власть в мэрии, заявив, что как минимум нужно не разбираться в политике, чтобы делать такое заявление. Он подчеркнул, что был избран вице-мэром Еревана избранным Советом старейшин. Авинян не упустил возможности раскритиковать годы пребывания Марутяна на посту мэра города.

По сути, Авинян обвинил бывшего мэра Еревана в неэффективной работе. «За последний год мы с Советом старейшин Еревана, с министерствами, с правительством проделали тот объем работы, который не был выполнен за предыдущие четыре года вместе взятые. Я думаю, это самый красноречивый факт. Все остальные заявления - всего лишь пустые слова, нужно смотреть на факты», - заявил он.

В то время как кандидат в мэры от правящей партии предпочитает во время предвыборной кампании говорить в основном о городских проблемах, кандидаты от оппозиции продолжают заявлять, что вопросы безопасности и Нагорного Карабаха также входят в их повестку дня. По словам кандидата в мэры от блока «Мать Армения» Андраника Теваняна, избиратели также об этом знают.

«Люди очень хорошо понимают, что ситуация в Армении нестандартная, в стандартной ситуации выборы в Ереване выглядели бы иначе. Но сейчас наша главная повестка дня - безопасность, существование страны, проблемы армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], и все эти вопросы получат свои ответы на выборах в Совет старейшин Еревана», - отметил он.

Андраник Теванян и его товарищи по команде собрались сегодня перед зданием Центральной избирательной комиссии. Инициатива «Айакве», предлагающая криминализировать на законодательном уровне признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана, представила комиссии результаты сбора подписей. В инициативе утверждают, что они собрали более 50 тысяч подписей, необходимых для включения этого вопроса в повестку дня Национального собрания.

Кандидат в мэры от партии «Страна для жизни» Мане Тандилян сегодня заявила, что выходом из ситуации, сложившейся вокруг Армении и Нагорного Карабаха, являются выборы, смена власти. «Поэтому мы очень интенсивно работаем с людьми, призывая их ни при каких обстоятельствах не бойкотировать выборы, чтобы их не одолело отчаяние и они вдруг не пришли на выборы», - сказала Тандилян.

По словам Тандилян, это будут самые политизированные выборы в истории муниципальных выборов. «Наши соотечественники должны знать, собираются ли жители столицы Еревана изменить эту цепочку поражений или смириться с этой ситуацией, ответ на этот вопрос они дадут 17 сентября», - сказала кандидат в мэры.

Большинство сил, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана, сегодня также продолжили свою предвыборную кампанию в различных районах Еревана, а некоторые из них сохраняют активность только в социальных сетях.