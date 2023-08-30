Французский гуманитарный груз для Карабаха в сопровождении мэра Парижа из Еревана двинулся в сторону Корнидзора

Колонну сопровождает мэр Парижа Анн Идальго.

Она также разместила на своей странице в Twitter фотографию с французской делегацией, сопроводив ее следующей записью: «Мы находимся в Армении с выборными должностными лицами Парижа и других местных властей. В течение девяти месяцев 120 тысяч армян Арцаха, 30 тысяч из которых дети, изолированы, голодают, лишены всего. В ответ на эту гуманитарную катастрофу мы доставляем им срочную помощь. Время на исходе».

Сайт caucasefrance.com, освещающий деятельность Франции на Кавказе, сообщил вчера, что мэр Парижа прибудет в Армению и будет сопровождать гуманитарный груз из Еревана в Лачинский коридор. По данным источника, в состав французской делегации также входят член Сената Франции Бруно Ретайо, глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран, мэр Страсбурга Жанна Барсегян и другие.

«Мы постараемся доставить 10 грузовиков с товарами первой необходимости», — заявила вчера мэр Марселя Мишель Рубирола.

Первые грузовики с французской помощью находятся в Корнидзоре с 9 августа, где с 26 июля также ждут разрешения на проезд грузовики с 400 тоннами гуманитарной помощи, отправленной из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан не пропускает грузы в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.