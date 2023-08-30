«Они должны сказать: народ, у нас нет выбора, нужно ли нам мигрировать?» Самвел Бабаян предлагает альтернативный вариант

В беседе с Радио Азатутюн Бабаян отметил, что их позиция заключается в том, что в рамках пакетного решения товары должны поступать в Нагорный Карабах одновременно через Лачинский коридор и Агдам. Кроме того, по словам Бабаяна, в пакете должен быть отражен и вопрос статуса Нагорного Карабаха, то есть должно быть понятно, куда они идут. «В противном случае проблема не будет решена путем пропуска нескольких машин с грузом», - отметил он.

«Надо дать комплексное решение этой проблемы. Скажем, не так чтобы через пару дней провезти одну машину через Агдам, а затем чтобы снова закрыли эту дорогу, или чтобы пропустили 10 машин через Лачин, это не решит проблему. Мы на той встрече четко сформулировали свою точку зрения: мы должны получить общее комплексное решение: куда мы идем, что делаем, ну привезли еще 10 машин, поели, и что потом? Каков будет следующий шаг?» - сказал Бабаян.

На вопрос, должен ли пакет включать и вопрос, связанный со статусом Нагорного Карабаха, Бабаян ответил так: «[Должен включать] все, конечно, надо сформулировать хотя бы общие принципы».

На уточняющий вопрос, согласится ли на это азербайджанская сторона, Бабаян ответил: «Я думаю, что да, согласится».

Бабаян отметил, что в ближайшее время представит общественности свои подходы, состоящие примерно из 20 пунктов, которые пока находятся в стадии разработки.

Глава второй по величине политической силы парламента Нагорного Карабаха отметил, что предложил политическим силам совместно разработать эти шаги, получить согласие общественности, а затем приступить к их реализации. Однако, по словам Бабаяна, его предложение никто не принял. «В результате сегодня они оказались в тупике и обвиняют друг друга», - отметил он.

«Подождем еще 7 дней, посмотрим, на кого они будут перекладывать ответственность. Они должны встать и сказать: «Дорогой народ, у нас нет выбора, нужно ли нам мигрировать?» - сказал Бабаян.

По мнению карабахского политика, правительство Нагорного Карабаха сейчас посылает следующий сигнал: либо они принимают помощь через Агдам, интегрируются с Азербайджаном, либо уходят из Карабаха. Как отметил Бабаян, власти не понимают, что помимо этого есть и другое решение.

«Вот как я вижу, что делает нынешнее правительство Карабаха: оно создает ситуацию, в которой обсуждается помощь через Агдам или же рассматривается исход из Карабаха. Женщины, дети выходят первыми, короче, устраивают цирк, не понимая, что не решают никакой проблемы. Они ведут свой народ к уничтожению, вот и все», - сказал Бабаян.

На вопрос Радио Азатутюн, ставит ли правительство вопрос сейчас так, что либо мы принимаем Агдам, либо нам придется уйти, Бабаян ответил так: «Я не знаю, как они сейчас ставят вопрос, но говорят они приблизительно так. В ближайшее время они объявят об этом в более официальной форме».