Проблема с хлебом в Нагорном Карабахе обостряется

В Нагорном Карабахе перед хлебопекарнями за двумя буханками хлеба или лавашом выстраиваются бесконечные круглосуточные очереди. Проблема с хлебом обостряется.

Правительство, хотя и опровергает распространившиеся слухи о том, что в ближайшие дни муки вообще не будет, в то же время признает, что запасы пшеницы находятся на грани истощения, и прилагаются усилия для частичного удовлетворения потребности населения в хлебе.

Вчера Фонд поддержки села Нагорного Карабаха распространил заявление: «В ежедневном режиме собираются запасы пшеницы, и полученная мука сразу отправляется на хлебопекарни, по мере возможностей. Сегодня утром в степанакертские хлебопекарни уже было доставлено значительное количество муки, а до конца дня будет доставлено около 70 процентов муки для обеспечения сегодняшней и завтрашней потребности в хлебе».

Фонд обращается к тем, у кого есть урожай пшеницы, правительство готово купить весь их урожай и обещает быструю оплату. Жителей Карабаха, у которых есть пшеница, призывают проявить сострадание и продать свою пшеницу государству, чтобы жители Степанакерта не остались без хлеба.

«Выстаиваешь в очереди, получаешь две буханки хлеба. Когда стоишь в очереди, весь твой день потерян, сегодня в 6 часов встаешь в очередь, можешь до утра получить хлеб», - рассказала жительница Степанакерта.

По словам Ареги Ишханян, если даже людям удается принести домой две буханки хлеба, этого все равно не хватает, потому что больше нечего съедобного практически нет. «Как может хватить, теперь не только хлеб стал проблемой, ничего нет, хотя бы дети едят хлеб. Ведь ничего нет», - сказала она.

У женщины проблемы со здоровьем, она ходит с палочкой и избегает стояния в очереди у хлебопекарни рядом с домом.

«Я не могу покупать хлеб в этом магазине, там ужасные очереди, меня могут толкнуть и сломать протез», - сказала Арега.

В эти дни углубляющегося кризиса звучит много жалоб на то, что правительство не выдает хлеб по талонам, чтобы людям не приходилось день и ночь мучиться в очередях.

Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Аршавир Гарамян предлагает властям выдавать по талонам не только хлеб, но и ингредиенты для его выпечки: муку, соль, дрожжи, и тот, у кого есть возможность, сможет печь хлеб дома.

Сейчас хлеб выдается по талонам только в нескольких общинах Мартуни.