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Нагорный Карабах

Страница президента Нагорного Карабаха в Facebook удалена

Араик Арутюнян

Страница президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна в Facebook, у которой около полумиллиона подписчиков, была удалена, сообщили в канцелярии карабахского лидера, в качестве причины указав на постоянные жалобы азербайджанской стороны.

«В течение нескольких месяцев на страницу поступали активные жалобы, в результате чего на странице постепенно вводились большие ограничения в виде искусственного снижения просмотров постов, недоступности различных функций. А в результате недавних жалоб страница 26 августа стала полностью недоступна», - сообщили в аппарате Араика Арутюняна.

В Степанакерте считают решение Facebook неприемлемым, особенно в нынешних «сложных условиях».

Отметим, что на протяжении более двух месяцев жители Нагорного Карабаха находятся в условиях полного прекращения поставок продовольствия и других товаров первой необходимости вследствие ужесточения фактической блокады со стороны властей Азербайджана.

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