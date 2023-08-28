Страница президента Нагорного Карабаха в Facebook удалена

«В течение нескольких месяцев на страницу поступали активные жалобы, в результате чего на странице постепенно вводились большие ограничения в виде искусственного снижения просмотров постов, недоступности различных функций. А в результате недавних жалоб страница 26 августа стала полностью недоступна», - сообщили в аппарате Араика Арутюняна.

В Степанакерте считают решение Facebook неприемлемым, особенно в нынешних «сложных условиях».

Отметим, что на протяжении более двух месяцев жители Нагорного Карабаха находятся в условиях полного прекращения поставок продовольствия и других товаров первой необходимости вследствие ужесточения фактической блокады со стороны властей Азербайджана.