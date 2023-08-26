Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Ереване опровергли сообщение Баку о попытке армянских войск улучшить свои позиции

Министерство обороны Армении сегодня выступило с заявлением, опровергнув сообщение Министерства обороны Азербайджана о попытке армянских войск улучшить свои позиции на одном из направлений приграничной зоны.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 26 августа около 13:30 подразделения ВС РА попытались продвинуться и улучшить свои позиции в юго-западном направлении приграничной зоны, является абсолютной ложью», - заявили в Минобороны Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что 26 августа около 13:30 подразделения армянской армии «с целью совершения провокации пытались занять выгодные позиции перед позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахичеванской Автономной Республики».

«В результате бдительности азербайджанских подразделений деятельность армянских войск была немедленно пресечена», - заявили в Баку.

Back to top
XS
SM
MD
LG