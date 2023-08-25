Айк Марутян был удален из видеоролика, опубликованного депутатом от «Гражданского договора». Авинян назвал этот факт позорным

В коротком видеоролике, рассказывающем о закупке автобусов, которым лично поделился один из лидеров правящей партии Ваагн Алексанян, есть эпизод с подписанием контракта на закупку автобусов в 2021 году.

В команде Айка Марутюна сразу заметили, что бывшего мэра просто вырезали из видео. Марутян обвинил членов «Гражданского договора» в распространении украденного у них предвыборного видеоролика.

«Мало того, из кадра, где я подписываю соглашение о европейских автобусах, меня удалили, мои слова заменили на другие, а в конце фейкового ролика «наклеили» логотип «Гражданского договора». Сфальсифицировали, ну так сразу и выборы фальсифицируйте...», - написал на своей странице в Facebook Айк Марутян.

Депутат правящей фракции Алексанян поделился роликом, опубликованным на странице в Facebook под названием «Правильное». На странице мы не нашли никакой идентифицирующей информации. В последние дни на этой странице появляются публикации, высмеивающие Марутяна, смещенного с поста мэра Еревана правящей силой в 2021 году, в этих публикациях его называют «рассказывающим сказки популистом» и «убегающей с корабля крысой».

Сегодня в ходе предвыборной агитации в ереванском административном районе Эребуни Тигран Авинян заявил, что ничего не знает об этом видео, посчитав вырезание человека из кадра путем монтажа позорным.

«Я не хочу комментировать, потому что не знаю, кто снял какое видео. Если кто-то удалил его из видео, это позорно. Я не думаю, что Ваагн Алексанян мог удалить кого-то из какого-то видео… можетЮ опубликовал, но я уверен, что он лично никого из видео не удалял. Это позорная вещь», - сказал Авинян.

Сам Марутян, который является первым номером малоизвестной общественности партии «Национальный прогресс», пока не начинал активную предвыборную кампанию и не участвовал ни в одном публичном мероприятии.

В выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоятся 17 сентября, участвуют 13 партий и один блок.