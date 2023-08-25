Макрон: Сейчас время не для дипломатии, Франция должна продолжать усилия для обеспечения доставки гуманитарных грузов

Франция готовится внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха, оказавшимся на грани голодной смерти из-за блокады Азербайджана. Эту информацию французского издания Le Figaro в посольстве Франции в Армении не подтвердили и не опровергли.

Никак не прокомментировав информацию, опубликованную французской газетой, посольство лишь сослалось на интервью президента Франции Эмманюэля Макрона, данное накануне французской газете Le Point, сказав, что других комментариев у них нет.

Говоря в интервью о продолжающейся почти девять месяцев блокаде Нагорного Карабаха, президент Франции заявил, что сейчас время не для дипломатии, Франция должна продолжать прилагать усилия для обеспечения доставки гуманитарных грузов, и она продолжает инициативы по обеспечению доставки продовольствия и медикаментов в Нагорный Карабах. Но о какой инициативе идет речь, идет ли речь о резолюции, президент Франции, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, не уточнил.

Однако Эммануэль Макрон воздержался от использования термина «геноцид», используемого международными экспертами относительно нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы всегда говорили, что выступаем за суверенитет народов. Вопрос Нагорного Карабаха сложен, в том числе и с точки зрения равенства народов. Я не могу согласиться с большинством сторонников жесткой линии в этом вопросе. Сегодня мы делаем все, чтобы между Арменией и Азербайджаном было найдено соглашение, позволяющее установить прочный мир и защитить народы и культуры. Такой мирный договор необходим, но он должен соответствовать международному праву», - сказал президент Макрон.

Газета Le Figaro не уточнила, когда Франция собирается внести резолюцию по вопросу разблокированию Лачинского коридора, лишь подчеркнула, что жизни 120 тысяч мужчин, женщин и детей находятся в руках Совета Безопасности ООН.

Официального подтверждения на данный момент нет, МИД Армении также не прокомментировал информацию французского издания.

После созванного по инициативе Армении последнего экстренного заседания Совета Безопасности ООН так и не было принято ни резолюции, ни даже заявления, официальный Ереван лишь сообщил, что продолжит работу в СБ ООН и на других международных площадках.

Право выступать с инициативой представления проектов резолюций Совета Безопасности ООН и их вынесения на голосование имеют 15 членов Совбеза: 5 постоянных, включая Францию, и 10 непостоянных, избираемых на двухлетний срок.

Резолюция Совета Безопасности ООН принимается либо консенсусом, либо не менее чем девятью голосами, если ни один из 5 постоянных членов не голосует против нее и не накладывает вето.

«Главное - позиция этой пятерки»

По мнению политического обозревателя Акопа Бадаляна, Франция может внести резолюцию, но вероятность ее принятия на данный момент он считает почти нулевой, если, конечно, Париж не проведет работу с остальными четырьмя постоянными членами Совбеза.

«Когда есть обеспокоенность, но нет даже заявлений о практических шагах, возможно, за исключением самой Франции, мы, в этой ситуации, конечно, рассматриваем принятие резолюции, направленной на действенное влияние на ситуацию, как очень нереальное. Если Франция не проведет такую работу, чтобы найти общие подходы с Россией, США, Китаем и Великобританией, мы понимаем, что главное – это позиция этой пятерки, если эта пятерка придет к какой-то общей позиции, остальные непостоянные члены вряд ли будут противодействовать такому подходу», - сказал он.

Нагорный Карабах уже более двух месяцев находится в тотальной блокаде, будучи лишенным даже поставок продовольствия, медикаментов и топлива. Франция – единственная страна, осудившая азербайджанскую блокаду, которая также попыталась доставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Рядом с армянскими грузовиками, которые так и не доехали до жителей Нагорного Карабаха, в Корнидзоре уже больше недели стоит французский груз с надписью «Гуманитарная помощь органов местного самоуправления Франции Арцаху».

Накануне посольство США в Армении опровергло информацию о том, что Вашингтон препятствует принятию в Совете Безопасности ООН резолюции по ситуации в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел Армении Арарат Мизоян, комментируя эту же новость, сказал, что не думает, что США каким-либо образом захотят стать частью проводимой Азербайджаном политики этнических чисток.