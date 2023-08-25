Личный представитель действующего председателя ОБСЕ ознакомился с ситуацией в Лачинском коридоре

В беседе с журналистами Каспшик сказал, что действующий председатель ОБСЕ поручил ему посетить Лачинский коридор, ознакомиться с ситуацией на месте и доложить о ней.
Сегодня утром на армянском участке моста Хакари Каспшик в бинокль ознакомился с ситуацией в коридоре. Он обошел окрестности вместе с губернатором Сюника, но к азербайджанскому КПП, расположенному в Лачинском коридоре, не приблизился.
Личный представитель действующего председателя ОБСЕ также поинтересовался у пограничных сил Армении, кто прибывает из Нагорного Карабаха в Армению, только ли граждане с российскими паспортами? Представитель пограничных войск Армении ответил, что приезжают и граждане с армянскими паспортами, но на каком основании, он не знает.
Каспшик также спросил, едет ли кто-нибудь в Нагорный Карабах. Личному представителю действующего председателя ОБСЕ ответили, что в Карабах едут только российские миротворцы.
В завершение визита, отвечая на вопрос журналистов о том, как ОБСЕ оценивает ситуацию в Лачинском коридоре, учитывая, что он закрыт уже 9 месяцев, Анджей Каспшик призвал направить вопросы в письменном виде.
На азербайджанском КПП заставили снять с машины скорой помощи плакат Минздрава НК
После визита личного представителя действующего председателя ОБСЕ сегодня через азербайджанский КПП в Лачинском коридоре при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 10 пациентов.
На кадрах, распространенных сегодня азербайджанскими СМИ, видно, как на азербайджанском КПП заставляют снять с карабахской машины скорой помощи плакат с надписью «Горячая линия Министерства здравоохранения Республики Арцах», на котором также изображен герб Нагорного Карабаха. При этом, после снятия плаката азербайджанский пограничник требует передать плакат ему.
Кстати, азербайджанское СМИ озаглавило видео следующим образом: «Урок армянам от наших пограничников. Лишний герб снят». В Нагорном Карабахе пока не отреагировали на этот инцидент.
По сообщению Министерства здравоохранения Нагорного Карабаха, в течение сегодняшнего дня на автомобилях Красного Креста планируется вернуть в Нагорный Карабаха восемь больных вместе с сопровождающими им лицами.
«Есть опасность, что мы больше не сможем вернуться» в Нагорный Карабах
Сегодня, помимо больных, из Нагорного Карабаха в Армению на примерно десятке легковых автомобилей была перевезена группа граждан, в основном студентов, поступивших в ереванские вузы. Их также досмотрели на азербайджанском КПП, расположенном в Лачинском коридоре, проверили их вещи, а азербайджанские журналисты вновь сняли весь процесс на видео.
18-летняя Инна Баласанян, ехавшая в Ереван из села Атерк Нагорного Карабаха, в беседе с Радио Азатутюн сказала, что инцидентов не было, но она почувствовала враждебное отношение со стороны азербайджанских пограничников.
«В целом, каких-то инцидентов не было, но эти взгляды, их враждебное отношение к нам очевидно. Конечно, мы боялись, потому что они наши враги», - сказала она.
Инна поступила на факультет международных отношений Ереванского государственного университета. В Министерстве образования заявили, что есть возможность организовать их перевозку в качестве студентов. После пересечения азербайджанского КПП, уже в Горисе, в беседе с корреспондентом Радио Азатутюн 18-летняя девушка призналась, что понимает, что пути назад может и не быть, хотя после учебы ей очень хочется вернуться в Нагорный Карабах.
«Есть опасность, что мы больше не сможем вернуться», - отметила Инна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера на заседании правительства заявил, что у них есть достоверная информация о том, что Баку планирует открыть коридор в одну сторону, разрешив людям только выезд, но запретив въезд в Нагорный Карабах. Фактически в последние дни люди в сопровождении российских миротворцев только покидают Нагорный Карабах, движения из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор нет, в сопровождении Красного Креста возвращаются только пациенты, проходившие лечение в Армении.
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