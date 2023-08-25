Личный представитель действующего председателя ОБСЕ ознакомился с ситуацией в Лачинском коридоре

В беседе с журналистами Каспшик сказал, что действующий председатель ОБСЕ поручил ему посетить Лачинский коридор, ознакомиться с ситуацией на месте и доложить о ней.

Сегодня утром на армянском участке моста Хакари Каспшик в бинокль ознакомился с ситуацией в коридоре. Он обошел окрестности вместе с губернатором Сюника, но к азербайджанскому КПП, расположенному в Лачинском коридоре, не приблизился.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ также поинтересовался у пограничных сил Армении, кто прибывает из Нагорного Карабаха в Армению, только ли граждане с российскими паспортами? Представитель пограничных войск Армении ответил, что приезжают и граждане с армянскими паспортами, но на каком основании, он не знает.

Каспшик также спросил, едет ли кто-нибудь в Нагорный Карабах. Личному представителю действующего председателя ОБСЕ ответили, что в Карабах едут только российские миротворцы.

В завершение визита, отвечая на вопрос журналистов о том, как ОБСЕ оценивает ситуацию в Лачинском коридоре, учитывая, что он закрыт уже 9 месяцев, Анджей Каспшик призвал направить вопросы в письменном виде.