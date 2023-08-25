Из-за нехватки финансовых ресурсов не все пункты среднесрочных планов расходов выполняются – Керобян

«Причина в том, что, естественно, всегда существует ограничение финансовых средств, и это заставляет тех, кто принимает решения, выбирать по приоритетам. Это существует всегда, даже в самых развитых странах», - сказал Керобян.

Несколько недель назад в парламенте во время обсуждения экономических вопросов министр экономики высказался на этот счет довольно откровенно, в ответ на что глава постоянной комиссии парламента по экономическим вопросам Бабкен Тунян с улыбкой предупредил, что камеры включены и они находятся в прямом эфире.

«СПР уже наполовину урезали наши обещания, то есть, вам не следует делать столько-то из ваших планов. Есть много чего, что сегодня вышло из плана нашего правительства, то есть сегодня мы уже знаем, что не выполним большую часть наших обещаний. Не выполняем, потому что по СПР деньги не заложены… Я думал, мы не в прямом эфире. Но в любом случае мы планировали 300 школ, но они не строятся такими темпами. Хочу сказать, что вероятность того, что мы построим все 300, мала, это заблокировано, фискальное пространство закрыто», - сказал Керобян в ходе того обсуждения.

Вчера в ходе брифинга с журналистами Керобян заверил, что, узнав о том, что обсуждение транслируется, продолжил высказываться в том же духе и подчеркнул, что от граждан на этот счет нет никаких секретов.

«Стиль разговора не меняется, и в целом могу сказать, что подобные дискуссии, как открытые, так и закрытые, предназначены для того, чтобы правительство работало лучше. Думаю, что здесь нет необходимости в дополнительных комментариях. Мы постарались сделать так, чтобы те программы, которые планирует осуществить правительство, реализовывались», - сказал Керобян.

Среднесрочные расходы принимаются исполнительной властью сроком на три года. Этот документ ежегодно служит основой проекта госбюджета и планирует государственные расходы и программы, но, как признался министр, он также постоянно меняется в связи с финансовыми перераспределениями и нехваткой средств.