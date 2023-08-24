РФ последовательно выступает за разблокирование экономических связей на Южном Кавказе - Мишустин

Пашинян и Мишустин провели отдельную встречу перед проходящим в Цахкадзоре внеочередным заседанием Евразийского межправительственного совета. По словам Мишустина, создание новых инфраструктурных маршрутов в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров Армении, России и Азербайджана обеспечит устойчивое экономическое развитие региона и укрепит контакты между людьми.

Разблокирование региона является одним из положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и хотя стороны заявляют, что добились в этом вопросе наибольшего прогресса, однако спустя три года после войны дороги между Арменией и Азербайджаном так и не открыты, железная дорога не восстановлена.

Никол Пашинян в опубликованном правительством видео о планах по разблокированию не говорил, вместо этого он отметил, что российская сторона сдержала свое слово, после обещания, данного во время последней встречи в Сочи, на пропускном пункте Верин Ларс были открыты новые полосы, облегчив ситуацию с многокилометровыми очередями.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 5 млрд долларов.

«И этот рост продолжается. В текущем году уже мы пересекли планку в 3 млрд долларов, и надеюсь, что по итогам текущего года у нас будет преодолен уровень прошлого года. У нас очень крепкие и очень сильные отношения. И я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», - отметил глава правительства Армении.

По оценке Мишустина, на общий экономический рост также положительно влияют связи бизнес-кругов. Премьер-министр России также подчеркнул важность использования национальных валют в совместных проектах и взаимной торговле.

Как ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, так и глава правительства РФ сегодня говорил о перспективе строительства в Армении новых русских школ.

«В Армении большой интерес – традиционный, кстати, – к получению российского высшего образования. Более 5 тысяч армянских студентов сегодня учатся в институтах и университетах России. Мы продолжим оказывать содействие в повышении качества преподавания русского языка в Армении. Здесь я хотел бы Вас, уважаемый Никол Воваевич, поблагодарить за внимание к этой сфере. Вы на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным подробно обсуждали в том числе вопросы, связанные с улучшением качества преподавания и возможностью строительства новых школ. Мы также рады тому, что регулярно в России проходят стажировку преподаватели русского языка из Армении. До конца года мы также поставим около 50 тыс. учебников – мы об этом как раз с Вами говорили, Вы и с Президентом это обсуждали, – для всех школ в республике», - сказал Михаил Мишустин.

На заседании межправительственного совета ЕАЭС уже с участием также премьер-министров Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсуждались вопросы углубления интеграции в рамках ЕСЭС. Заседание в узком составе уже завершилось.