Степанакерт опровергает слухи о том, что президент принял предложение Баку использовать Агдамскую дорогу

На фоне активизировавшихся разговоров Степанакерт опровергает слухи о том, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уже принял предложение Баку использовать Агдамскую дорогу.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян сообщила «Арменпресс», что Араик Арутюнян вчера и сегодня провел закрытые обсуждения с различными государственными, политическими и общественными кругами, в ходе которых обсуждались гуманитарные проблемы и проблемы безопасности, возникшие в Нагорном Карабахе в результате тотальной блокады со стороны Азербайджана, действия властей Нагорного Карабаха и посреднические предложения, поступившие из разных центров по разрешению ситуации.

«Какое-либо решение еще не принято, но обсуждения продолжаются, и президент Арутюнян в ближайшее время лично обнародует информацию о ситуации и подходах властей», - отметила Аванесян.

Когда это произойдет, она не уточнила.

Во встрече с президентом Нагорного Карабаха вчера принял участие глава оппозиционной партии «Справедливость» парламента НК, сообщила секретарь одноименной фракции Метаксе Акопян. Президент Карабаха, по словам оппозиционного депутата, сказал, что со стороны Азербайджана оказывается давление с целью открытия дороги Агдам-Степанакерт. Акопян считает, что Араик Арутюнян инициировал эти встречи именно для того, чтобы принять решение.

Глава партии «Справедливость» высказал негативную позицию, сказала Акопян. Они уверены, что в случае выполнения требований Азербайджана требованиям не будет конца. Однако оппозиционный депутат выступает за обсуждение четких письменных и документально оформленных предложений и компромиссов. В данном случае, по ее словам, никакого официального письменного предложения Степанакерту не поступало. Она затруднилась сказать, каким образом и через чье посредничество новость об азербайджанском давлении дошла до властей Нагорного Карабаха.

«Не буду врать, такого не было, чтобы президент выразил позицию, он просто сообщил, что со стороны Азербайджана есть давление, есть требование, чтобы один раз была использована дорога Акна [Агдам]-Степанакерт, после чего будут обсуждения и т.д. Никто ничего четко не представляет», - сказала она.

На вопрос Радио Азатутюн, сказал ли президент, что будет в случае, если эта дорога не будет эксплуатироваться, Метаксе Акопян ответила отрицательно.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, сказал ли президент, что если дорога будет эксплуатироваться, Азербайджан взамен готов открыть Лачинский коридор, депутат сказала: «Нет, потому что, как и в прошлом году, когда сдали Бердзор-Агавно, тогда мы тоже сказали: пожалуйста, перенесите Лачинский коридор, но принесите документ с тремя подписями, в котором роль или идея коридора не изменяется. Это не было сделано, все произошло в результате устной договоренности. Сейчас наше требование то же: если есть вариант пойти на компромисс, нет проблем, давайте его обсудим, но он должен быть прописан и задокументирован. Ничего нет, все это делается устно, в воздухе, опираясь на честное слово: хорошо, вы езжайте через Акна, а завтра разрешите нам через Лачинский коридор... честно говоря, для меня это очень несерьезно и смешно».

Пресс-секретарь Араика Арутюняна говорила о предложениях по урегулированию ситуации, но не раскрыла ни их содержания, ни от кого они поступили. Ни администрация президента, ни представители исполнительной и законодательной власти с утра не отвечают на звонки Радио Азатутюн.

Высокопоставленный анонимный чиновник Евросоюза сообщил Радио Азатутюн, что вопрос о новой встрече Степанакерта и Баку после запланированной встречи в Софии, которая так и не состоялась, на данный момент находится в тупике. Причем он отметил, что каких-то новых предложений на столе нет, и пока неизвестно, когда и где может состояться следующая встреча сторон. Европейский чиновник заявил, что Брюссель продолжает оставаться бескорыстным и честным посредником в переговорах между Баку и Ереваном.

В условиях этой неопределенности, по словам европейского чиновника, призыв председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоит в том, чтобы как можно скорее была проведена встреча Баку и Степанакерта с целью диалога.

«Председатель Мишель заявил азербайджанской стороне о неотложной необходимости открытия Лачинской дороги в соответствии с решением Международного суда и в целях предотвращения дальнейшей эскалации. Он также принимает к сведению готовность азербайджанской стороны предоставить гуманитарную помощь по другим маршрутам, в том числе через Агдам», - добавил источник Радио Азатутюн.